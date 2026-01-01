محسن رضائي : أيدينا ستبقى على الزناد .. ويصف ترامب بـ"كثير الكلام"

الأربعاء 08 أبريل 2026 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

قال عضو مجلس مصلحة تشخيص النظام في إيران، وقائد الحرس الثوري الأسبق اللواء محسن رضائي، إن أيدي القوات المسلحة في إيران ستبقى على الزناد، حتى بعد التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب مع الولايات المتحدة.

 
ووصف رضائي وهو أحد مستشاري المرشد الأعلى في إيران، قبول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطة النقاط العشر الإيرانية بأنه "خضوع" جاء بعد ثلاث تراجعات متتالية للإدارة الأمريكية.
 
وأكد رضائي أن ترامب، الذي وصفه بـ"كثير الكلام"، اضطر للقبول بالخطة كمبنى للمفاوضات بفضل "صمود الشعب الإيراني وحكمة المرشد الأعلى واقتدار القوات المسلحة".
 
وشدد رضائي في تصريحاته على أن الاتفاق لا يعني الاسترخاء العسكري، مؤكداً أن "أيدي القوات المسلحة الإيرانية ستبقى على الزناد" حتى يتم التأكد بشكل كامل من تحقيق كافة مصالح البلاد وضمان تنفيذ البنود بما يخدم السيادة الإيرانية.

الأكثر قراءة اليوم

