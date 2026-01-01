ماكرون: اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران يجب أن يشمل لبنان أيضًا

الأربعاء 08 أبريل 2026 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء، باتفاق وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران، ولكنه شدد على ضرورة أن يشمل الاتفاق لبنان أيضاً.

ووصف ماكرون الوضع في لبنان بـ"الحرج"، مضيفاً أنه "يجب احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في جميع أنحاء المنطقة".

واعتبر ماكرون إعلان وقف إطلاق النار "أمراً جيداً للغاية"، مضيفاً أن "من الجيد أن إيران قالت إنها ستعمل على فتح مضيق هرمز".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، صباح الأربعاء، "دعم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين"، فيما اعتبر أن قرار وقف إطلاق النار "لا يشمل لبنان"، وذلك بعدما أعلنت باكستان، الوسيطة في المفاوضات، أن الاتفاق "يشمل جميع الأماكن بما في ذلك لبنان".

