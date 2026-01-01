العراق: الفصائل الموالية لإيران تعلن وقف عملياتها وإعادة فتح المجال الجوي

سما / وكالات /

أعلنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران ومنضوية ضمن ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، وقف الهجمات التي شنتها منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط على "قواعد العدو" في العراق والمنطقة، وذلك لأسبوعين بُعيد إعلان واشنطن وطهران وقف إطلاق النار بينهما للمدة نفسها.

وقال تحالف هذه الفصائل في بيان مقتضب على قناته على "تلغرام" صباح الأربعاء "تعلن المقاومة الإسلامية في العراق إيقاف عملياتها في العراق والمنطقة لمدة أسبوعين".

كما أعلن العراق إعادة فتح مجاله الجوي الذي كان مغلقا منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب على إيران. وقال رئيس سلطة الطيران المدني بنكين ريكاني في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "سيتم فتح الأجواء وكافة المطارات العراقية بدءا من اليوم".

وضمن تداعيات الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي بدأت في 28 شباط/ فبراير الماضي، تعرض العراق لسلسلة هجمات من قبل واشنطن وتل أبيب طالت ما يعتبره البلدان فصائل مسلحة موالية لطهران.

فيما أعلنت الفصائل العراقية على مدار الحرب، شن هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أميركية.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية صباح اليوم الأربعاء، مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 عناصر أمن، جراء سقوط صواريخ وضربات جوية على العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية إنه "في الساعة الحادية عشرة من مساء الثلاثاء، وقعت عدة حوادث أمنية في بغداد ناتجة عن سقوط صواريخ وضربات جوية (لم تحدد مصدرها)".

وبشأن تفاصيل الهجمات، قالت الوزارة إن ضابطا برتبة نقيب وأربعة منتسبين لها أُصيبوا أثناء تواجدهم ضمن نقطة تفتيش أمنية في منطقة سبع البور التابعة لناحية التاجي شمال غربي بغداد، جراء قصف جوي على معسكر لقوات "الحشد الشعبي" بالقرب منهم.

وأضافت أن شخصين قُتلا إثر سقوط مقذوف على أحد منازل المواطنين في شارع المنظمة بحي العامرية غربي بغداد.

ولفتت إلى احتراق جزء من سطح منزل في شارع فلسطين بمنطقة تقاطع النخلة شرقي بغداد، جراء قصف جوي، دون وقوع خسائر بشرية.

وذكرت أن هجمات أخرى في بغداد شملت سقوط مقذوفين دون أن ينفجرا قرب حسينية الإمام المنتظر في ناحية التاجي، وفي شارع فلسطين، إضافة إلى احتراق مركبتين مدنيتين في منطقة جميلة وشارع فلسطين شرقي بغداد.

وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية المختصة استجابت فورا لجميع الحوادث، وتمت المباشرة بإخماد الحرائق ومعالجة الأجسام غير المنفلقة وتأمين المناطق"، لافتة إلى أن "الجهات المختصة باشرت بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الاعتداءات واتخاذ الإجراءات اللازمة".