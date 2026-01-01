مصطفى بكري يثير غضبا خليجيا بعد اتفاق وقف الحرب على إيران

الأربعاء 08 أبريل 2026 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصطفى بكري يثير غضبا خليجيا بعد اتفاق وقف الحرب على إيران



سما / وكالات /

أثار الكاتب والنائب المصري السابق مصطفى بكري، غضبا خليجيا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زعمه أن الفضل في وقف الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، يعود إلى بلده.

 
وقال بكري في تدوينة عبر "إكس": "الجهد المصري والتواصل مع كافة الأطراف المعنية كان وراء بلورة الاقتراح الذي تقدمت به باكستان".
 
وزعم بكري أن "مفاوضات الخارجية المصرية والمخابرات العامة المصرية ورعاية الرئيس السيسي حققت المعادلة الصعبة مع كافة الأطراف".

وبحسب بكري فإنه "جرى الاتفاق بين مصر وتركيا وعمان على تقدم رئيس الوزراء الباكستاني بهذا الاقتراح".

 
وختم بكري بأن "مصر أصبحت الرقم الصعب في المعادلة. إنها الوسيط النزيه الذي تحترمه أطراف النزاع الإقليمية والدولية".
 
وقالت حسابات خليجية إن بكري يحاول نسب الجهد في وقف الحرب لمصر بدلا من باكستان التي قادت الوساطة بشكل مباشر، متهمينه بـ"سرقة جهود الآخرين".
 
فيما ذكّر آخرون بكري بموقف بلده تجاه دول الخليج، والذي يصفه خليجيون بـ"البارد"، حيث لم تصطف القاهرة بشكل كامل إلى جانب جيرانها في هذه الحرب، بحسب قولهم.

تتكون من “10 نقاط” رئيسية.. كشف تفاصيل المقترح الإيراني لإنهاء الحرب قبل ساعات من انقضاء مهلة ترامب

تهديد خطير من ترامب ضد إيران: حضارة كاملة ستموت الليلة

أعضاء بالكونغرس الأمريكي: ترامب “مختل عقلياً وغير مؤهل للقيادة” وحربه على إيران غير شرعية وتهديداته "متزايدة الجنون"

مجلس الأمن القومي الإيراني: حققنا نصرًا عظيمًا وأجبرنا أمريكا على قبول مقترحنا لوقف إطلاق النار

قبل شروط طهران العشرة ..ترامب يوافق على وقف قصف إيران لمدة أسبوعين

تركيا: قتلى ومصابون بعد إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول

المجنون مطالب بوقف الحرب ..الحرس الثوري يهدد باستهداف حقل كاريش الإسرائيلي للغاز

هجوم كبير على نتنياهو .. طالع التفاصيل : 10شروط أوقفت حرب ترامب

رغم ضغوط العرب واسرائيل .. هكذا اتخذ ترامب قرار وقف الحرب ..

مكتب نتنياهو : وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان

ترامب: يوم عظيم للسلام العالمي و العصر الذهبي يلوح في الأفق بالشرق الأوسط

مجلس الأمن القومي الإيراني: حققنا نصرًا عظيمًا وأجبرنا أمريكا على قبول مقترحنا لوقف إطلاق النار