حالة الطقس: فرصة لهطول أمطار متفرقة

رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي، اليوم الأربعاء، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع أجواء غائمة جزئيا في معظم المناطق.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، نتيجة استمرار تأثر البلاد بحالة من الاضطرابات الجوية، خاصة خلال ساعات الصباح والظهيرة.

أما خلال المساء، فيسود طقس بارد نسبيا، يزداد برودة خلال الليل ليصبح باردا في مختلف المناطق.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وفي يوم الخميس، يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل نسبيا يميل إلى الدفء في مختلف المناطق، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق.

وخلال ساعات النهار، يكون الجو لطيفا ودافئا، خاصة في فترة الظهيرة، ويظهر ذلك بشكل أوضح في المناطق السهلية والساحلية والغورية، بينما تميل الأجواء إلى الاعتدال أكثر في الأغوار.

أما خلال ساعات الليل، فينخفض مستوى الحرارة مجددا، ليصبح الطقس باردا في مختلف المناطق.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، حيث يسود طقس معتدل نسبيًا يميل إلى الدفء خلال ساعات النهار، ويكون لطيفا في فترة الظهيرة.

وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية متفرقة في بعض المناطق، وخلال المساء، فتتحول الأجواء إلى باردة نسبيا، وتزداد برودة خلال ساعات الليل.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، فيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث يسود طقس مشمس إلى غائم جزئي.

ويكون الطقس دافئا ومعتدلا نهارا في المناطق الجبلية والمرتفعة، بينما يكون دافئا بشكل أوضح في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى البرودة في مختلف المناطق، وتكون أكثر برودة في المناطق الجبلية.