أنور قرقاش مستشار رئيس الإمارات : انتصرنا في الحرب

الأربعاء 08 أبريل 2026 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

قال أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، إن الإمارات انتصرت في الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

 
قرقاش وفي أول تعليق إماراتي رسمي على اتفاق وقف إطلاق النار، قال "انتصرت الإمارات في حربٍ سعينا بصدق لتجنّبها، وانتصرنا بدفاعٍ وطني ملحمي، صان السيادة والكرامة وحمى المنجزات في وجه عدوان غاشم".
 
وأضاف "نتجه اليوم لإدارة مشهدٍ إقليمي معقّد برصيدٍ أكبر، ومعرفةٍ أدق، وقدرةٍ أرسخ على التأثير وصياغة المستقبل. قوتنا وصلابتنا وثباتنا عزّزت نموذج الإمارات النهضوي".
 
يشار إلى أن الإمارات أكثر الدول التي تضررت خلال الحرب التي استمرت نحو 40 يوما، حيث استهدفت إيران موانئ وشركات ومواقع حيوية في أبو ظبي، ودبي، والفجيرة، وغيرها.

