رغم ضغوط العرب واسرائيل .. هكذا اتخذ ترامب قرار وقف الحرب ..

القدس المحتلة / سما /

دفع الرئيس الأمريكي ترامب باتفاق إيران على الرغم من الضغوط التي مارسها نتنياهو والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحلفاؤه الجمهوريون.

من ناحية أخرى، ضغط نائبه فانس وويتكوف داخل دائرتهم المقربة لقبول الاتفاق.

وكشف موقع أكسيوس، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمضي قدماً في الاتفاق مع إيران جاء معارضاً لموقف بعض حلفاء واشنطن الرئيسيين في الشرق الأوسط، فضلاً عن معارضته للخط الذي يتبناه بعض حلفائه السياسيين في الولايات المتحدة.

بحسب التقرير، مارس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إلى جانب قادة السعودية والإمارات، ضغوطاً على ترامب لرفض أي مقترح لا يتضمن تنازلات جذرية وواسعة النطاق من جانب النظام.

وظهرت مواقف مماثلة في الساحة الأمريكية، حيث ذُكر اسم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام ضمن من يدعون إلى نهج أكثر صرامة.

من جهة أخرى، ووفقاً لموقع أكسيوس، سُمعت أصوات أخرى داخل الدائرة المقربة من ترامب. فقد نصح نائب الرئيس جيه. دي. فانس والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الرئيس بقبول الاتفاق، مؤيدين بذلك موقفاً يُفضّل محاولة التوصل إلى تفاهمات، حتى وإن لم تتضمن جميع التنازلات التي يطالب بها حلفاء الولايات المتحدة الإقليميون.

أفاد مصدر سياسي رفيع المستوى لاحقاً بأن الولايات المتحدة نسقت وقف إطلاق النار المؤقت مع إسرائيل مسبقاً.

ووفقاً له، فإن هذه الخطوة تعني فتح إيران مضيق هرمز دون قبول أي من مطالبها مسبقاً، بما في ذلك الالتزام بوقف نهائي للحرب، ودفع التعويضات، ورفع العقوبات.

كما ورد أن مسؤولين كبارًا في إدارة ترامب أوضحوا لإسرائيل أن الولايات المتحدة ستصر، خلال المفاوضات التي ستُجرى خلال الأسبوعين المقبلين، على إزالة المواد النووية، ووقف تخصيب اليورانيوم، والقضاء على خطر الصواريخ الباليستية.

في الوقت نفسه، أفاد مصدران أمريكيان بأن الرئيس دونالد ترامب أجرى مكالمتين هاتفيتين قبيل إعلانه وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، إحداهما مع رئيس أركان باكستان، عاصم منير ، والأخرى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ووفقًا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز، يعمل منير كوسيط وينقل الرسائل بين الطرفين، بينما حث نتنياهو ترامب، خلال سلسلة من الاجتماعات والمحادثات في فصل الشتاء، على شن هجوم على إيران بالتنسيق مع إسرائيل.

في غضون ذلك، سيشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضاً ، وسيتضمن وقف هجمات الجيش الإسرائيلي في البلاد. ويتضح ذلك من تأكيد مسؤول إسرائيلي، ومن تصريح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ، الذي قال إن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما يسري "في كل مكان" وسيدخل حيز التنفيذ فوراً.

من جهة أخرى، صرّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أول تصريح له باللغة الإنجليزية، بأن إسرائيل تؤيد قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق الضربات الجوية على إيران لمدة أسبوعين. كما أفاد مكتب رئيس الوزراء بأن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان، وأن إسرائيل تدعم أيضاً الجهود الأمريكية لضمان عدم تشكيل إيران تهديداً للولايات المتحدة وإسرائيل وجيرانها والعالم عبر الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية