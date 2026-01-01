ترامب : أعتقد أن الصين ساهمت في دفع إيران نحو التفاوض

القدس المحتلة / سما /

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة "فرانس برس" أن الصين أسهمت في دفع إيران نحو التفاوض بشأن وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان الوكالة: "صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يرى أن الصين دفعت إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والقبول باتفاق وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين".

وقال ترامب في مكالمة هاتفية مع فرانس برس بشأن ما إذا كان بكين ضالعة في دفع طهران نحو طاولة المفاوضات للتوصل إلى هدنة "هذا ما أسمعه".

ومن المقرر أن يسافر ترامب إلى بكين في أيار للقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أفادت سابقا بأن هدنة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران تحققت بفضل مشاركة وسطاء صينيين، ضمن أطراف أخرى، في مسار المفاوضات.

وأعلن ترامب في وقت سابق موافقته على تعليق الضربات ضد إيران لأسبوعين، مؤكدا أن وقف إطلاق النار سيكون ثنائي الجانب.

وعقب ذلك، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران ستجري محادثات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة الموافق الـ10 من أبريل في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وقد خصّص الجانب الإيراني أسبوعين لكامل مسار التفاوض، تكون خلالهما هدنة وقف إطلاق النار سارية المفعول.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيان أن طهران ستوقف الهجمات ​المضادة وتتيح مرورا آمنا عبر مضيق هرمز.

كما وصف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الاتفاق بأنه انتصار على الولايات ⁠المتحدة، مضيفا أن ترامب قبل شروط طهران لإنهاء الأعمال القتالية.