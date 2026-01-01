عراقجي: المرور عبر مضيق هرمز متاح خلال الأسبوعين المقبلين بالتنسيق مع قواتنا المسلحة

الأربعاء 08 أبريل 2026 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، فجر اليوم الأربعاء، عن السماح للسفن بالمرور عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين المقبلين، شريطة التنسيق المباشر مع القوات المسلحة الإيرانية.

​وأوضح عراقجي في بيان رسمي أن المرور الآمن عبر المضيق، الذي يعد شريان الطاقة العالمي، سيكون متاحا مع مراعاة ما وصفها بـ "القيود الفنية".

​ويأتي هذا الإعلان في وقت يمر فيه نحو خمس إمدادات النفط العالمية عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي. ويشكل الحديث عن "قيود فنية" متغيرا جديدا، حيث كانت المنطقة تشهد عبور أكثر من 100 سفينة يوميا قبل اندلاع الحرب ضمن نظام ملاحي مستقر منذ عقود بين المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية.

​ولم يكشف البيان الإيراني عن موقف طهران بشأن الاستمرار في تحصيل رسوم من السفن العابرة، وهو الإجراء الذي كانت تتبعه خلال فترة العمليات العسكرية.

