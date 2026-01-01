مكتب نتنياهو : وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان

الأربعاء 08 أبريل 2026 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، أن يكون اتفاق وقف النار المؤقت مع إيران يشمل لبنان أيضا.

وأصدر مكتب نتنياهو بيانا جاء فيه أن "إسرائيل تؤيد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق الهجمات لمدة أسبوعين، شريطة أن تفتح إيران مضيق هرمز وتوقف إطلاق النار".

 وأضاف البيان: "تدعم إسرائيل الجهود الأمريكية لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية وعدم تشكيلها تهديدا، سواء عبر الصواريخ أو الإرهاب، لأمريكا وإسرائيل ودول الخليج والعالم".

ونفى مكتب رئيس الوزراء أن يشمل وقف إطلاق النار المؤقت لبنان، على الرغم من تصريحات مسؤولين أمنيين كبار ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

