النفط يهبط لأقل من 100 دولار بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

القدس المحتلة / سما /

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إلى ما دون 100 دولار للبرميل، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

وجاء هذا التراجع في ظل اشتراط إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري، ما عزز الآمال بتهدئة التوترات وضمان انسياب الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية.

وتراجع خام برنت 14.84 دولار، أو 13.6 بالمئة، إلى 94.43 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16.13 دولار، أو 14.3 بالمئة، إلى 96.82 دولار للبرميل، وذلك بحلول الساعة 0023 ​بتوقيت غرينتش.

جاء تغيير موقف ترامب قبل وقت قصير من الموعد النهائي الذي ​حدده لإيران لفتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة 20 بالمئة ⁠من النفط العالمي، أو مواجهة هجمات واسعة النطاق على بنيتها التحتية المدنية.

وكتب على ​وسائل التواصل الاجتماعي "سيكون هذا وقفا لإطلاق النار من الجانبين!"، بعد أن هدد في وقت ​سابق أمس الثلاثاء بأن "حضارة بأكملها ستفنى الليلة" إذا لم تتم تلبية مطالبه.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستوقف هجماتها إذا توقفت الهجمات عليها، وإن المرور الآمن ​عبر مضيق هرمز سيكون ممكنا لمدة أسبوعين بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.

ومع ذلك، ​رصدت عدة دول خليجية عمليات إطلاق صواريخ وهجمات بطائرات مسيرة أو أصدرت تحذيرات للمدنيين للاحتماء.

وقال سول ‌كافونيك ⁠المحلل في إم.إس.تي ماركي "حتى مع وجود اتفاق سلام، قد تتجرأ إيران على تهديد مضيق هرمز بشكل أكثر تكرارا في المستقبل، وستأخذ السوق في الحسبان المخاطر المتزايدة على المضيق في المستقبل".

وشهدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أكبر ارتفاع شهري في أسعار النفط في ​التاريخ، إذ صعدت ​في آذار/مارس ⁠بأكثر من 50 بالمئة.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تلقت مقترحا من 10 نقاط من إيران وصفه بأنه أساس عملي للتفاوض، وأضاف ​أن الطرفين قطعا شوطا طويلا نحو التوصل إلى اتفاق نهائي ​لسلام طويل ⁠الأمد.

وقال توني سيكامور المحلل في آي.جي "إنها بداية جيدة ويمكن أن تمهد الطريق لإعادة فتح أكثر استدامة، ولكن لا يزال هناك الكثير من الاحتمالات الممكنة".

وحافظ خام غرب تكساس الوسيط على ⁠علاوة ​سعره فوق خام برنت في انعكاس للأنماط السعرية ​المعتادة، وذلك لأن عقوده الآجلة هي للتسليم في أيار/مايو، بينما العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في ​حزيران/ يونيو ، لأن البراميل ذات تاريخ التسليم الأقرب تحقق سعرا أعلى.