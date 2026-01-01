البيت الأبيض: إسرائيل تنضم لاتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين

الأربعاء 08 أبريل 2026 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

 أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض، فجر اليوم الأربعاء، أن إسرائيل طرف أساسي في اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران.

​ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المسؤول قوله، إن الجانب الإسرائيلي وافق على تعليق غاراته الجوية وحملة القصف التي يشنها، وذلك لإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية برعاية أمريكية وباكستانية.

​ويأتي هذا الإعلان قبل نحو ساعة ونصف من انتهاء المهلة التي حددها ترامب لطهران لفتح مضيق هرمز، والتي هدد فيها بتصعيد الهجمات العسكرية لتستهدف البنية التحتية المدنية الإيرانية في حال عدم الاستجابة.

​وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق عن تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة 14 يوما، مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم في المنطقة.

