مسؤول أمريكي : الجيش أوقف جميع العمليات الهجومية ضد إيران

الأربعاء 08 أبريل 2026 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

 أعلن مسؤول أمريكي مطلع، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأمريكي أوقف جميع العمليات الهجومية ضد إيران.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن الإجراءات والعمليات الدفاعية ستبقى قيد التنفيذ، رغم إعلان الرئيس دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

​وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية العمليات العسكرية، أن حالة التأهب الدفاعي ستظل قائمة لضمان أمن القوات والمنطقة خلال فترة الهدنة المؤقتة.

وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، فقد ضربت الولايات المتحدة أكثر من 13 ألف هدف في إيران منذ بدء الحرب.

​وكان الرئيس ترامب قد أعلن في وقت سابق عن تجميد الهجمات المقررة ضد طهران لمدة أسبوعين، وذلك عقب وساطة باكستانية أدت إلى اتفاق مبدئي يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

