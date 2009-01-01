ترامب يدرس الصفقة ..باكستان تقدم مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين وفتح مضيق هرمز ..

قال شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان:إن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي للحرب في الشرق الأوسط تتقدم بشكل ثابت.

وقال في تغريدة على منصة "إكس" ، تتقدم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة في الشرق الأوسط بخطى ثابتة وقوية وفعّالة، ما يُبشّر بتحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب. ولإتاحة الفرصة للدبلوماسية لأخذ مجراها، أطلب من الرئيس ترامب بصدق تمديد المهلة لأسبوعين. كما تطلب باكستان، بكل إخلاص، من الأشقاء الإيرانيين فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين كبادرة حسن نية. ونحثّ جميع الأطراف المتحاربة على الالتزام بوقف إطلاق النار في كل مكان لمدة أسبوعين، لتمكين الدبلوماسية من تحقيق إنهاء نهائي للحرب، بما يخدم مصلحة السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

من جهته نقل موقع ‌أكسيوس عن المتحدثة ​باسم ​البيت الأبيض كارولاين ⁠ليفيت ​قولها يوم ​الثلاثاء إن الرئيس دونالد ​ترامب ​اطلع غلى مقترح ‌باكستان ⁠بتمديد مهلته التي فرضها ​على ​إيران ⁠لمدة أسبوعين، ​مؤكدة أن ​الرد ⁠سيصدر قريبا.