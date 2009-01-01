المجنون مطالب بوقف الحرب ..الحرس الثوري يهدد باستهداف حقل كاريش الإسرائيلي للغاز

طهران / وكالات /

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن استخبارات الحرس الثوري تهديده بأن المنطقة ستطالب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في الساعة الثالثة والنصف فجر يوم الأربعاء، بوقف "هذه الحرب اللعينة"، في إشارة إلى موعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي.

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية قائمة أهداف منسوبة للحرس الثوري تتضمن حقل "كاريش" الإسرائيلي للغاز في شرق البحر المتوسط

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية قائمة أهداف منسوبة للحرس الثوري تتضمن حقل "كاريش" الإسرائيلي للغاز في شرق البحر المتوسط.

