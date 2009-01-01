المجنون مطالب بوقف الحرب ..الحرس الثوري يهدد باستهداف حقل كاريش الإسرائيلي للغاز

الثلاثاء 07 أبريل 2026 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

طهران: نقلت وسائل إعلام إيرانية عن استخبارات الحرس الثوري تهديده بأن المنطقة ستطالب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب: "أيها المجـ...نون ابن الحـ...رام، أوقف هذه الحـ...رب اللعينة".بوقف "هذه الحرب اللعينة"، في إشارة إلى موعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي.

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية قائمة أهداف منسوبة للحرس الثوري تتضمن حقل "كاريش" الإسرائيلي للغاز في شرق البحر المتوسط.

