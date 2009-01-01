صحيفة أمريكية : إيران أبلغت باكستان امتلاكها 15 ألف صاروخ

وكالات / سما/

أبلغت طهران باكستان، التي تتوسط في المحادثات، "انتصارها" في الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضدها، مشيرة إلى أنها لا تزال تمتلك 15 ألف صاروخ و45 ألف طائرة مسيّرة في ترسانتها، وفقًا لوسطاء وشخص مطلع على الأمر.

وقال الوسطاء في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الثلاثاء، إن الأرقام ربما تكون مبالغًا فيها، لكنها تعكس موقف إيران التفاوضي الثابت.

وأضافوا "حتى قبل أن تقطع إيران اتصالات الدبلوماسية المباشرة مع الولايات المتحدة، كانت متمسكة بموقفها المتشدد في المفاوضات ولم تُبدِ أي مؤشرات على التراجع".

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل توجيه ضربات قوية لإيران مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس ترامب.

وهددت إيران بالرد بضربات واسعة النطاق على دول الخليج والبنية التحتية للطاقة والكهرباء الإسرائيلية، وفقًا للوسطاء والحرس الثوري الإيراني.