سلاسل بشرية حول جسور ومحطات طاقة بإيران قبيل انتهاء مهلة ترامب..

طهران / وكالات /

شهدت مدن إيرانية، عصر الثلاثاء، سلاسل بشرية حول جسور ومحطات طاقة، قبل سويعات من انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصفها.

وتحظر اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها استهداف البنية التحتية المدنية كالجسور ومحطات الطاقة، وتعتبر الاقدام على ذلك “جرائم حرب”.

ونشرت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، مقطعي فيديو يظهر تجمعا شعبيا فوق الجسر الأبيض في مدينة الاهواز (غرب)، وآخر أمام محطة تبريز الحرارية في مدينة تبريز (شمال غرب).

وأظهر مقطعا الفيديو مشاركة المئات في التجمعين الشعبيين، حيث رفع المشاركون وبينهم رجال ونساء، الأعلام الإيرانية، مرددين هتافات ضد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلادهم.

كما بث ناشطون عل منصات التواصل مقاطع أخرى قالوا إنها لسلاسل بشرية حول جسور ومحطات طاقة بمدن إيرانية أخرى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدّد إيران سابقا، مطالبا إياها بفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة، ومنحهم مهلة حتى الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الأربعاء الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش).

والاثنين، دعا نائب وزير الشباب والرياضة الإيراني، رضا رحيمي، الشباب في إيران إلى تشكيل “سلاسل بشرية” حول محطات توليد الطاقة في البلاد، وذلك في أعقاب تهديدات ترامب بأن الولايات المتحدة ستقصف البنية التحتية العامة لإيران إذا لم تعد فتح مضيق هرمز.

وكتب رحيمي على منصة شركة “إكس” الامريكية: “أدعو جميع الشباب والشخصيات الثقافية والفنية والرياضيين والأبطال إلى الحملة الوطنية “السلسلة البشرية للشباب الإيراني من أجل غد مشرق”.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى، واغتيال قادة بارزين، في مقدمتهم المرشد علي خامنئي، ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، كما تستهدف ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

وبينما لا تحدّث إيران بشكل منتظم حصيلتها الرسمية لعدد ضحايا الحرب من قتلى وجرحى، ذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، في 5 أبريل الجاري، أن 3546 إيرانيا قتلوا في الحرب.

فيما أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في 3 أبريل، أن ما لا يقل عن 1900 مدني إيراني قتلوا بالحرب وأصيب 20 ألف آخرون.