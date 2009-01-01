ساعات على انتهاء مهلة ترامب ..مسؤول أمريكي: تقدم بالمفاوضات مع إيران لكن التوصل لاتفاق ما زال صعبا

الثلاثاء 07 أبريل 2026 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعات على انتهاء مهلة ترامب ..مسؤول أمريكي: تقدم بالمفاوضات مع إيران لكن التوصل لاتفاق ما زال صعبا



واشنطن / وكالات /

أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مصادر مطلعة، بوجود تقدم في مسار المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، رغم أن التوصل إلى اتفاق نهائي قبل انتهاء المهلة المحددة لا يزال أمراً صعباً.

وبحسب الموقع، قال مسؤول أمريكي إن البيت الأبيض اعتبر الرد الإيراني، الذي نُقل عبر الوسطاء يوم الاثنين، "مشجعاً نسبياً"، في مؤشر إلى تحسن محدود في مسار التفاهمات بين الطرفين.

وأضاف المسؤول أن المقترح الأخير الذي قدمته إيران "لم يكن ما نريده تماماً، لكنه أفضل بكثير مما توقعناه".

وأشار المسؤول ذاته إلى أن هناك "حديثاً مؤكداً" يجري حول إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في ظل الضغوط المتزايدة لاحتواء التصعيد.

وقال إنه من المتوقع استمرار المحادثات خلال الساعات المقبلة حتى انتهاء مهلة ترامب.

في السياق، نقل "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين أن الوسطاء يضغطون بقوة لدفع المحادثات قدماً، مؤكداً أن النقاشات الجارية تتسم بالجدية، مع ترقب الرد الإيراني النهائي خلال الساعات المقبلة.

وقال المصدران إن أبرز تحد هو تلبية طلب إيران ضمانات قوية بعدم استئناف الحرب عليها بعد أي هدنة.

