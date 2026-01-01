  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تهديد خطير من ترامب ضد إيران: حضارة كاملة ستموت الليلة

الثلاثاء 07 أبريل 2026 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تهديد خطير من ترامب ضد إيران: حضارة كاملة ستموت الليلة



واشنطن / وكالات /

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد نشره رسالة لافتة عبر منصة تروث سوشيال، حذر فيها من أن “حضارة كاملة قد تموت الليلة”، في إشارة إلى تطورات محتملة وخطيرة تتعلق بالوضع في إيران.

وقال ترامب في منشوره إن ما قد يحدث “لن يمكن استعادته أبداً”، معرباً في الوقت ذاته عن أمله في ألا يقع هذا السيناريو، لكنه أشار إلى أنه “مرجح الحدوث”، ما يعكس تصعيداً غير مسبوق في لهجته تجاه الأحداث الجارية.

وفي تحول لافت، تحدث الرئيس الأمريكي عن “تغيير كامل وشامل للنظام”، معتبراً أن وصول “عقول مختلفة وأكثر ذكاءً وأقل تطرفاً” قد يفتح الباب أمام “تحول ثوري إيجابي”، وفق تعبيره. وأضاف: “ربما يحدث شيء رائع بشكل ثوري.. من يدري؟ سنعرف الليلة”، في إشارة إلى ترقب تطورات حاسمة خلال ساعات.

ووصف ترامب اللحظة الراهنة بأنها “واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الطويل والمعقد للعالم”، مؤكداً أن ما يجري قد يضع نهاية لـ”47 عاماً من الابتزاز والفساد والموت”، في إشارة إلى النظام السياسي القائم في إيران منذ عام 1979.

واختتم منشوره برسالة مباشرة إلى الشعب الإيراني، قائلاً: “بارك الله في الشعب الإيراني العظيم”، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة للفصل بين النظام والشعب، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والعسكرية.

ويأتي هذا التصريح في سياق توتر متزايد في المنطقة، وسط حديث عن احتمالات تصعيد كبير قد يتجاوز الأطر التقليدية للصراع. كما يسلط الضوء على تحول في الخطاب الأمريكي نحو تبني سيناريوهات تتعلق بتغيير النظام، وهو ما يحمل أبعاداً سياسية واستراتيجية عميقة.

ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية إضافية من الإدارة الأمريكية بشأن مضمون هذا التصريح أو خلفياته، كما لم تعلق السلطات الإيرانية بشكل مباشر عليه، ما يزيد من حالة الغموض والترقب.

ويرى محللون أن استخدام ترامب لتعبيرات بهذا الحجم، مثل “نهاية حضارة” و”لحظة تاريخية”، يعكس إدراكاً لخطورة المرحلة الحالية، ويؤشر إلى احتمال وقوع تطورات مفصلية خلال وقت قريب، سواء على الصعيد العسكري أو السياسي.

وتتجه الأنظار إلى الساعات المقبلة، التي قد تكشف عن طبيعة التحركات على الأرض، ومدى انعكاس هذه التصريحات على مسار الأزمة المتفاقمة في المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

تسريبات بشأن المرحلة الثانية و"المزايا" التي تنتظر سكان غزة و مصير المقاومين

تصعيد دموي الجيش الاسرائيلي ..12 شهيدًا و4 إصابات في قطاع غزة ..

ترامب يهدد إيران بشل محطات الطاقة والجسور: "أمامكم حتى الثلاثاء للقبول بالاتفاق"

ترامب عن استهداف البينة التحتية في إيران : "لأنهم حيوانات"

تركيا: قتلى ومصابون بعد إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول

صواريخ انشطارية من إيران : إصابة مناطق في وسط وجنوب اسرائيل وحرائق في تل ابيب

الجيش الإسرائيلي يهدد قطارات إيران ويحث السكان على تجنب استخدامها

الأخبار الرئيسية

أعضاء بالكونغرس الأمريكي: ترامب “مختل عقلياً وغير مؤهل للقيادة” وحربه على إيران غير شرعية وتهديداته "متزايدة الجنون"

قبل انتهاء مهلة ترامب.. الرئيس الإيراني يتحدى: أكثر من 14 مليون إيراني مستعدون للتضحية بحياتهم بمن فيهم أنا

تتكون من “10 نقاط” رئيسية.. كشف تفاصيل المقترح الإيراني لإنهاء الحرب قبل ساعات من انقضاء مهلة ترامب

تركيا: قتلى ومصابون بعد إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول

الجيش الإسرائيلي يهدد قطارات إيران ويحث السكان على تجنب استخدامها