ترامب قد يؤجل الهجمات الشاملة على إيران حال إحراز تقدم في المفاوضات..

الثلاثاء 07 أبريل 2026 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

قال موقع “إكسيوس” الإخباري الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب قد يمدد الإطار الزمني الذي حدده لشن هجمات شاملة على إيران في حال تم إحراز تقدم في المفاوضات.
وأوضح الموقع نقلا عن مصادر أمريكية وصفها بـ”المطلعة”، أن خطة هجوم أمريكية إسرائيلية مشتركة تستهدف منشآت الطاقة والجسور الإيرانية، باتت جاهزة.
وأضاف الموقع في خبره أنه “إذا رأى الرئيس بوادر اتفاق، فمن المرجح أن ينتظر. لكن القرار النهائي يعود إليه وحده”.
وذكرت المصادر أن “ترامب سيقبل باتفاق إذا ما توفر، لكن من غير الواضح ما إذا كان الإيرانيون مستعدين له”.
والأحد الفائت، أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور مقتضب على منصة “تروث سوشيال” التي يملكها، إيران للوصول إلى اتفاق حتى “الثلاثاء 8 مساء بتوقيت شرق أمريكا”، (00:00 ت.غ).

والأحد أيضا، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بأن تركيا ومصر وباكستان تبذل جهودا لجمع إيران والولايات المتحدة على طاولة المفاوضات، بهدف وقف الحرب أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلفت آلاف الشهداء والجرحى الإيرانيين، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.
وتستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

