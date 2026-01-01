  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أعضاء بالكونغرس الأمريكي: ترامب “مختل عقلياً وغير مؤهل للقيادة” وحربه على إيران غير شرعية وتهديداته "متزايدة الجنون"

الثلاثاء 07 أبريل 2026 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

وصف عضو الكونغرس الأميركي دون بير، اليوم الثلاثاء، تهديدات الرئيس دونالد ترامب بـ “متزايدة الجنون”، بعد قوله إن الأخير لا يعرف كيف ينهي “حربه الكارثية”، لذا يلجأ إلى مثل هذه التهديدات.
وتوجّه بير إلى زملائه الجمهوريين، داعياً إياهم لـ “العودة إلى واشنطن والتصويت لصالح قرار بشأن صلاحيات الحرب، لوقف هذا الجنون”.
من جهته، قال عضو الكونغرس جيم ماكغفرين إن ترامب “مختل عقلياً ومريض وغير مؤهل للقيادة”، وفق “الميادين”.
بدورها، اعتبرت عضو الكونغرس ياسمين أنصاري أن الرئيس الأميركي “يصعّد حرباً مدمرة وغير شرعية، مهدداً بارتكاب جرائم حرب جسيمة”.
واتهمت أنصاري وزير الحرب بيت هيغسيث بـ “التواطؤ”، قائلةً إنها سبق ودعت إلى تفعيل التعديل الـ 25 للدستور لعزله.

يُذكر أن هيغسيث يقود حملة تطهير وإقالات ضد “كبار الجنرالات وأرفَع الضباط في الجيش الأميركي”، في وقتٍ يحتاج الجمهور إلى توضيح ذلك في ظل الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة على إيران، بحسب ما نقلت مجلة “The Atlantic” الأميركية.
يأتي هذا بعدما أدان خبراء أميركيون في القانون الدولي تهديدات ترامب بضرب البنية التحتية الإيرانية، مشيرين إلى “انتهاكات محتملة” للقانون الدولي الإنساني.
وكان ترامب قد هدد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، الأمر الذي وصفته بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بـ “جريمة حرب”، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك قبل فوات الأوان.

الأخبار الرئيسية

