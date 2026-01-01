قبل انتهاء مهلة ترامب.. الرئيس الإيراني يتحدى: أكثر من 14 مليون إيراني مستعدون للتضحية بحياتهم بمن فيهم أنا

الثلاثاء 07 أبريل 2026 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
قبل انتهاء مهلة ترامب.. الرئيس الإيراني يتحدى: أكثر من 14 مليون إيراني مستعدون للتضحية بحياتهم بمن فيهم أنا



طهران / وكالات /

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ان “أكثر من 14 مليون إيراني أعلنوا حتى الآن استعدادهم للتضحية بأرواحهم دفاعاً عن إيران. وأنا أيضاً، في الماضي والحاضر والمستقبل، مستعد للتضحية بحياتي من أجل إيران”.
وجاءت هذه التصريحات في ظل اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترامب الليلة للإيرانيين، والذي من المتوقع أن يأمر بموجبه بشن هجوم على أهداف استراتيجية، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، إذا لم يفتحوا الممر عبر مضيق هرمز.
وأصدر التلفزيون الرسمي للجمهورية الإسلامية اليوم نداءً عاجلاً لمواطني البلاد للتوجه إلى محطات توليد الكهرباء في جميع أنحاء إيران.
ودعا السكان، بمن فيهم الشباب، إلى تشكيل سلاسل بشرية حول المنشآت تحت ستار مظاهرة “الوطنية”. وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات فقط من إصدار متحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة الفارسية تحذيراً غير مألوف يحث المواطنين الإيرانيين على عدم استخدام شبكة القطارات خلال النهار.

20260407124432

تركيا: قتلى ومصابون بعد إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول

الجيش الإسرائيلي يهدد قطارات إيران ويحث السكان على تجنب استخدامها

صواريخ انشطارية من إيران : إصابة مناطق في وسط وجنوب اسرائيل وحرائق في تل ابيب