إيران تستهدف مجمعًا للبتروكيميائيات في السعودية

القدس المحتلة / سما /

استهدفت هجمات، ليل الإثنين الثلاثاء، مجمعًا للبتروكيميائيات في منطقة صناعية مترامية الأطراف بمدينة الجُبيل في شرق السعودية، وفق شاهد عيان، بعد إعلان الرياض اعتراض 7 صواريخ بالستية في المنطقة.

وقال الشاهد، "تسبّب هجوم في اندلاع حريق في مصانع سابك بالجُبيل"، وهي الشركة السعودية للصناعات الأساسية، و"أصوات الانفجارات كانت مدوية للغاية"، مشيرًا إلى ارتفاع ألسنة اللهب من المجمع.

وجاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان السلطات السعودية اعتراض 7 صواريخ بالستية، وسقوط حطام في محيط منشآت للطاقة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية على منصة "إكس"؛ "اعتراض وتدمير 7 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية، وسقوط أجزاء من حطام الصواريخ البالستية في محيط منشآت للطاقة، وجارٍ تقدير الأضرار"، دون أنّ يحدد هذه المنشآت المتضررة.

وقال شاهد آخر في المنطقة، إنّ "الإنذارات لم تتوقف على الهاتف المحمول طوال الليل".

وأفاد المصدر الأول لاحقًا، بأنه جرى إجلاء العمال من مساكنهم في المناطق المتضررة في الجُبيل.

وتضم الجُبيل في شرق السعودية إحدى أكبر المدن الصناعية في العالم، حيث تُنتج وتُصنع فيها منتجات الصلب والبنزين والبتروكيميائيات وزيوت التشحيم والأسمدة الكيميائية.

وجاء الهجوم على الجبيل غداة إعلان وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، شنّ "ضربة قوية" على منشأة بتروكيميائية في مدينة عسلوية في جنوب غرب إيران، قائلًا إن الموقع المستهدف هو الأكبر من نوعه في إيران.

وقال كاتس في بيان مصوّر، إن الجيش "شنّ ... للتو ضربة قوية على أكبر منشأة بتروكيميائية في إيران، في عسلوية"، مضيفًا أن "المنشأة مسؤولة عن نحو 50% من إنتاج البتروكيميائيات في البلاد".

"تعليق المرور" مؤقتًا بين السعودية والبحرين

كما أعلنت السلطات، اليوم الثلاثاء، تعليق حركة العبور على جسر الملك فهد الرابط البري الوحيد بين السعودية والبحرين "احترازيًا"، بعد ورود إنذارات أمنية في المنطقة.

وقالت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وهي هيئة مشتركة بين البلدين، على منصة "إكس"؛ "إشارة إلى التنبيهات الصادرة عن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في المنطقة الشرقية خلال الساعات الماضية، تم تعليق حركة عبور المركبات على جسر الملك فهد احترازيًا".

ويربط جسر الملك فهد، وهو عبارة عن سلسلة من الجسور بطول 25 كيلومترًا، بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. حيث تزداد كثافة حركة المرور عليه خصوصًا في عطل نهاية الأسبوع والإجازات والأعياد الرسمية.

وبعد ساعات قليلة، أعلنت السلطات "استئناف حركة عبور المركبات على جسر الملك فهد".

وتتهم السعودية إيران بمهاجمة منشآت الطاقة والبنى التحتية، وذلك في ظل توجيه طهران ضربات على دول الخليج منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 شباط/ فبراير.

وهددت إيران مرارًا باستهداف البنية التحتية المدنية في دول الخليج، ردًا على استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل منشآتها الحيوية.

كما تتهم طهران جيرانها الخليجيين بالسماح للقوات الأميركية بشنّ هجمات عليها انطلاقًا من أراضيهم، وهي تهمة تنفيها دول الخليج حتى الآن.