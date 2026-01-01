تركيا: قتلى ومصابون بعد إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول

الثلاثاء 07 أبريل 2026 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أعلنت السلطات الأمنية في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، تحييد ثلاثة أشخاص في حدث إطلاق نار قرب مبنى القنصلية الإسرائيلية بالمدينة، فيما أفادت وسائل إعلام تركية بسقوط قتيل ومصاب واحد على الأقل، وتم اعتقال المصاب بالقرب من الموقع.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن هناك "قتيلا ومصابا واحدا على الأقل قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول"، قبل أن تؤكّد السلطات الأمنية، "تحييد 3 أشخاص أمام مبنى القنصلية الإسرائيلية في المدينة".

وأكدت وكالة "رويترز" للأنباء، وقوع "إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول".

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى "اعتقال الشخص المصاب قرب القنصلية الإسرائيلية".

تفاصيل أوفى تباعا....

الأكثر قراءة اليوم

ردا على تصريحات ترامب البذيئة .. الكرملين: منطقة الشرق الأوسط بأكملها "تحترق"

تصعيد دموي الجيش الاسرائيلي ..12 شهيدًا و4 إصابات في قطاع غزة ..

صحيفة أمريكية : مضيق هرمز هو "القنبلة النووية" الإيرانية الجديدة

ترامب يهدد إيران بشل محطات الطاقة والجسور: "أمامكم حتى الثلاثاء للقبول بالاتفاق"

ترامب عن استهداف البينة التحتية في إيران : "لأنهم حيوانات"

إردوغان يتهم إسرائيل بتقويض مبادرات السلام

الجيش الإسرائيلي يهدد قطارات إيران ويحث السكان على تجنب استخدامها

الجيش الإسرائيلي يهدد قطارات إيران ويحث السكان على تجنب استخدامها

صواريخ انشطارية من إيران : إصابة مناطق في وسط وجنوب اسرائيل وحرائق في تل ابيب

تسريبات بشأن المرحلة الثانية و"المزايا" التي تنتظر سكان غزة و مصير المقاومين

ايران

الحرب على إيران : ترقب إسرائيلي لتصعيد واسع بانتظار قرار أميركي

نيويورك تايمز: مجلس السلام يمنح حماس رسميا مُهلة زمنية لنزع سلاحها بالكامل وتدمير الأنفاق..