  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قصف مدفعي وبحري يطال مناطق متعددة في قطاع غزة

الثلاثاء 07 أبريل 2026 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قصف مدفعي وبحري يطال مناطق متعددة في قطاع غزة



غزة / سما /

تواصل إسرائيل، لليوم الـ180 على التوالي، ارتكاب خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة، مع شن عمليات قصف مدفعي وبحري وإطلاق نار مكثف على عدة مناطق في القطاع.

وشملت الهجمات نسف منازل، استهداف مراكز إيواء النازحين، وإحكام الحصار عبر قيود مشددة على فتح معبر رفح ومنع إدخال شاحنات الإغاثة الإنسانية.

وأطلقت الآليات العسكرية النار بكثافة شرقي مدينة غزة، مع قصف مدفعي استهدف شرقي حي الزيتون، بالإضافة إلى ضربات مدفعية شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وكان الهجوم الأخير قد أسفر عن استشهاد عشرة أشخاص وإصابة العشرات شرقي مخيم المغازي، في حين تواصل القوات الإسرائيلية خروقاتها المتواصلة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ما يعكس استمرار التصعيد العسكري وتهديد الاستقرار في القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

ردا على تصريحات ترامب البذيئة .. الكرملين: منطقة الشرق الأوسط بأكملها "تحترق"

تصعيد دموي الجيش الاسرائيلي ..12 شهيدًا و4 إصابات في قطاع غزة ..

الإعلام العبري : نبيل فهمي يشكل تحديا صعبا لتل أبيب في الجامعة العربية

غزة: من غياب الحلول إلى إعادة هندسة الواقع .. د. صلاح عبد العاطي

صحيفة عبرية تكشف عن تكلفة حرب إسرائيل “الباهظة” على إيران ولبنان..

صحيفة أمريكية : مضيق هرمز هو "القنبلة النووية" الإيرانية الجديدة

الحرس الثوري يؤكد عدم عودة مضيق هرمز لسابق عهده.. وآبادي يحذر من خطورة تهديدات ترامب ويعتبرها جريمة حرب

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي يهدد قطارات إيران ويحث السكان على تجنب استخدامها

صواريخ انشطارية من إيران : إصابة مناطق في وسط وجنوب اسرائيل وحرائق في تل ابيب

تسريبات بشأن المرحلة الثانية و"المزايا" التي تنتظر سكان غزة و مصير المقاومين

ايران

الحرب على إيران : ترقب إسرائيلي لتصعيد واسع بانتظار قرار أميركي

نيويورك تايمز: مجلس السلام يمنح حماس رسميا مُهلة زمنية لنزع سلاحها بالكامل وتدمير الأنفاق..