حملة اقتحامات واسعة بالضفة والقدس واعتقالات طالت العشرات

الثلاثاء 07 أبريل 2026 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الثلاثاء حملة اقتحامات ومداهمات لمناطق واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، شملت مواجهات مع المواطنين واعتقالات طالت العشرات. وقد داهمت القوات المقتحمة المنازل وعبثت بمحتوياتها، وخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات وتعرض بعضهم للتنكيل.

في محافظة نابلس، اقتحمت القوات حي المعاجين غربي المدينة، ودهمت عدة منازل، واعتقلت الشقيقين آدم وهادي محسن جعارة، بالإضافة إلى الشاب عبادة صبحي أبو الحيات عقب اعتقال والده وشقيقه عماد للضغط عليه لتسليم نفسه. كما طالت الاعتقالات الشاب محمد مزهر في بلدة روجيب، والشاب زياد أحمد داوود من بلدة بيتا جنوباً.

وفي بلدة جيوس شمال شرقي قلقيلية، داهمت القوات عدة منازل واعتدت على المواطنين بالضرب المبرح، ما أدى إلى استشهاد المُسنة صبرية شماسنة واعتقال الشاب أسامة القدومي. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد غاوي في بلدة عتيل شمال طولكرم، والشاب عمرو مازن الحاج قاسم بعد دهم منزله في مدينة طولكرم.

وشملت الحملة أيضاً مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس، حيث اعتُقل الشابان يوسف راتب وأحمد فيالة، إضافة إلى مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم، حيث اعتقلت القوات الشاب لؤي سليم.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن سلسلة عمليات يومية تنفذها قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وسط حالة من التوتر المستمر في الأراضي المحتلة.

