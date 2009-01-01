صواريخ انشطارية من إيران : إصابة مناطق في وسط وجنوب اسرائيل وحرائق في تل ابيب

الثلاثاء 07 أبريل 2026 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط شظايا صواريخ انشطارية في 10 مواقع في وسط وجنوب إسرائيل شملت تل أبيب، هرتسليا، بني براك ورمات هشارون، وكذلك في مدينة إيلات، ما أدى إلى اندلاع حرائق في بعض المواقع.

كما لوحظ تصاعد أعمدة الدخان جراء الحوادث، في ظل استمرار الهجمات الصاروخية والتصعيد الأمني بين إيران وإسرائيل.

وتضمن البلاغ سقوط الشظايا في محطة القطار بمدينة بني براك شرقي تل أبيب.

وأوضحت التقارير أن الصاروخين اللذين أطلقا نحو إيلات ووسط إسرائيل كانا من نوع الانشطاري، ما تسبب في أضرار محدودة وأثار حالة من الهلع بين السكان.

