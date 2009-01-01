الارصاد الإسرائيلية : عواصف رعدية ومخاوف من الفيضانات

القدس المحتلة / سما /

توقعت الارصاد الإسرائيلية أن يكون الطقس اليوم (الثلاثاء) غائماً جزئياً. من المتوقع هطول أمطار متفرقة في الصباح في الشمال وعلى طول السهل الساحلي، مصحوبة بعواصف رعدية.

وخلال النهار، ستمتد الأمطار إلى شمال النقب، مع وجود خطر حدوث فيضانات.

إضافة إلى ذلك، ستشهد درجات الحرارة انخفاضاً طفيفاً، خاصة في المناطق الجبلية.

ليلا، يُتوقع هطول أمطار متفرقة من الشمال إلى الجنوب.

غدا، يُتوقع أن يكون الطقس مشابهاً، مع هطول أمطار في جميع أنحاء البلاد حتى الظهر. ابتداءً من فترة ما بعد الظهر، ستتوقف الأمطار تدريجياً، وسيرتفع متوسط درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً. أما

يوم الخميس، يُتوقع أن يكون الجو صافياً، مع احتمال هطول رذاذ خفيف في الشمال. وستستمر درجات الحرارة في الارتفاع، لكنها ستبقى منخفضة بالنسبة لهذا الموسم.