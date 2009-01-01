الارصاد الإسرائيلية : عواصف رعدية ومخاوف من الفيضانات

الثلاثاء 07 أبريل 2026 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

توقعت الارصاد الإسرائيلية أن يكون الطقس اليوم (الثلاثاء) غائماً جزئياً. من المتوقع هطول أمطار متفرقة في الصباح في الشمال وعلى طول السهل الساحلي، مصحوبة بعواصف رعدية.

وخلال النهار، ستمتد الأمطار إلى شمال النقب، مع وجود خطر حدوث فيضانات.

إضافة إلى ذلك، ستشهد درجات الحرارة انخفاضاً طفيفاً، خاصة في المناطق الجبلية.

ليلا، يُتوقع هطول أمطار متفرقة من الشمال إلى الجنوب.

غدا، يُتوقع أن يكون الطقس مشابهاً، مع هطول أمطار في جميع أنحاء البلاد حتى الظهر. ابتداءً من فترة ما بعد الظهر، ستتوقف الأمطار تدريجياً، وسيرتفع متوسط درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً. أما

يوم الخميس، يُتوقع أن يكون الجو صافياً، مع احتمال هطول رذاذ خفيف في الشمال. وستستمر درجات الحرارة في الارتفاع، لكنها ستبقى منخفضة بالنسبة لهذا الموسم.

ردا على تصريحات ترامب البذيئة .. الكرملين: منطقة الشرق الأوسط بأكملها "تحترق"

تصعيد دموي الجيش الاسرائيلي ..12 شهيدًا و4 إصابات في قطاع غزة ..

غزة: من غياب الحلول إلى إعادة هندسة الواقع .. د. صلاح عبد العاطي

الإعلام العبري : نبيل فهمي يشكل تحديا صعبا لتل أبيب في الجامعة العربية

صحيفة عبرية تكشف عن تكلفة حرب إسرائيل “الباهظة” على إيران ولبنان..

صحيفة أمريكية : مضيق هرمز هو "القنبلة النووية" الإيرانية الجديدة

الحرس الثوري يؤكد عدم عودة مضيق هرمز لسابق عهده.. وآبادي يحذر من خطورة تهديدات ترامب ويعتبرها جريمة حرب

صواريخ انشطارية من إيران : إصابة مناطق في وسط وجنوب اسرائيل وحرائق في تل ابيب

تسريبات بشأن المرحلة الثانية و"المزايا" التي تنتظر سكان غزة و مصير المقاومين

ايران

الحرب على إيران : ترقب إسرائيلي لتصعيد واسع بانتظار قرار أميركي

نيويورك تايمز: مجلس السلام يمنح حماس رسميا مُهلة زمنية لنزع سلاحها بالكامل وتدمير الأنفاق..

ترامب يهدد إيران بشل محطات الطاقة والجسور: "أمامكم حتى الثلاثاء للقبول بالاتفاق"