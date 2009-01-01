ترامب عن استهداف البينة التحتية في إيران : "لأنهم حيوانات"

الثلاثاء 07 أبريل 2026 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإيرانيين بالحيوانات، وذلك في رد على سؤال حول استهداف البينة التحتية للبلاد.

 
وقال ترامب ردا على سؤال عن كيف لا يعد استهداف البنية التحتية الإيرانية جريمة حرب: "لأنهم حيوانات".
 
 
وأضاف متوجها إلى الصحافي "هل تعلم ما هي جريمة الحرب؟ جريمة الحرب تكمن في السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".
 
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستاء من الحكومة الإيرانية، وإنها ستدفع ثمنا باهظا.
 
وزعم ترامب، أن الشعب الإيراني، عندما لا يسمع دويّ القنابل، ينزعج. إنهم يريدون سماع دويّ القنابل لأنهم يريدون الحرية.

