  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد سيدة شرقي قلقيلية بعد تعرضها للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال

الثلاثاء 07 أبريل 2026 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

اعلن في محافظة قلقيلية فجر اليوم عن استشهاد الحاجة صبرية جبر شماسنة أم ناهض متأثرةً بإصابتها بعد تعرّضها للضرب المبرح على يد قوات الاحتلال، خلال اقتحام منزلها في بلدة جيوس شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في ساعات الفجر، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل، من بينها منزل الشهيدة، حيث تعرّضت لاعتداء عنيف أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة، نقلت على اثرها الى احد المشافي في مدينة قلقيلية قبل أن يُعلن عن استشهادها.

ويأتي هذا الاعتداء في سياق سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها أبناء شعبنا، في ظل تصاعد الاقتحامات والاعتداءات بحق المدنيين، بما يشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.

الأخبار الرئيسية

