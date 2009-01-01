الحرب على إيران : ترقب إسرائيلي لتصعيد واسع بانتظار قرار أميركي

تتجه الأنظار إلى مهلة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي تنتهي مساء الثلاثاء، وسط تقديرات إسرائيلية باستعداد لتصعيد واسع ضد إيران فور انتهائها، بانتظار "ضوء أخضر" من واشنطن لاستهداف واسع لمنشآت الطاقة والبنى التحتية الحيوية في إيران. ونقلت هيئة البث العام العام الإسرائيلية ("كان 11") عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب "تستعد لتصعيد كبير في إيران"، مع مخاوف في تل أبيب من أن يقرر ترامب في اللحظة الأخيرة التوجه نحو وقف إطلاق النار.

وفي السياق، أكد ترامب أن المهلة لا تزال قائمة، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات مع طهران دون التوصل إلى اتفاق، في وقت تتواصل فيه جهود الوساطة، رغم تضاؤل فرص تحقيق اختراق خلال الساعات المقبلة، ما يضع المنطقة أمام احتمال تصعيد واسع.

ميدانيًا، شهدت إسرائيل، بعد عصر الإثنين، هجمات متزامنة من إيران واليمن ولبنان بصواريخ وطائرات مسيّرة، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب وضواحيها والقدس وإيلات ووادي عربة، إضافة إلى مناطق في الضفة الغربية، مع تسجيل سقوط شظايا واعتراض عدد من المسيّرات.

وسبق ذلك تجدد القصف الإيراني لوسط إسرائيل، حيث سقطت صواريخ وشظايا في عشرات المواقع، بينها إصابة مباشرة لمبنى سكني في "رمات غان"، فيما ارتفعت حصيلة قتلى الضربة في حيفا إلى 4 بعد انتشال عالقين من تحت الأنقاض.

في المقابل، صعّدت إسرائيل هجماتها داخل إيران، إذ أعلن وزير الأمن يسرائيل كاتس استهداف منشأة بتروكيماويات في عسلوية، فيما أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تدمير المنشأة وتوسيع الضربات ضد منشآت حيوية، مع التلويح بمواصلة استهداف البنية الاقتصادية الإيرانية.