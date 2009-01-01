الطقس: عدم استقرار جوي وأمطار متفرقة حتى الأربعاء

رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد، اليوم الثلاثاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث يستمر الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ولطيفا في بقية المناطق.

وخلال ساعات النهار، يسود طقس معتدل نسبيا ودافئ بشكل نسبي، مع ظهور كميات من الغيوم، ويكون الطقس لطيفا خاصة في فترة الظهيرة في المناطق السهلية والساحلية والغورية.

ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية والوسطى، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

أما خلال ساعات المساء والليل، فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة، حيث يصبح الطقس باردا نسبيا مساء، وباردا خلال الليل.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يتوقع أن يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي، الأربعاء، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع أجواء غائمة جزئيا في معظم المناطق.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، نتيجة استمرار تأثر البلاد بحالة من الاضطرابات الجوية، خاصة خلال ساعات الصباح والظهيرة.

أما خلال المساء، فيسود طقس بارد نسبيا، يزداد برودة خلال الليل ليصبح باردا في مختلف المناطق.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وفي يوم الخميس، يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل نسبيا يميل إلى الدفء في مختلف المناطق.

وخلال ساعات النهار، يكون الجو لطيفا ودافئا، خاصة في فترة الظهيرة، ويظهر ذلك بشكل أوضح في المناطق السهلية والساحلية والغورية، بينما تميل الأجواء إلى الاعتدال أكثر في الأغوار.

أما خلال ساعات الليل، فينخفض مستوى الحرارة مجددا، ليصبح الطقس باردا في مختلف المناطق.

الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل نسبيًا يميل إلى الدفء خلال ساعات النهار، ويكون لطيفا في فترة الظهيرة.

وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية متفرقة في بعض المناطق، وخلال المساء، فتتحول الأجواء إلى باردة نسبيًا، وتزداد برودة خلال ساعات الليل.

أما يوم السبت، فيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث يسود طقس مشمس إلى غائم جزئي.

ويكون الطقس دافئا ومعتدلًا نهارا في المناطق الجبلية والمرتفعة، بينما يكون دافئا بشكل أوضح في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى البرودة في مختلف المناطق، وتكون أكثر برودة في المناطق الجبلية.