إردوغان يتهم إسرائيل بتقويض مبادرات السلام

الإثنين 06 أبريل 2026 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسطنبول / وكالات/

اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين، إسرائيل بتقويض جميع الجهود الرامية إلى وقف الحرب في الشرق الأوسط، لكنه أكد أن أنقرة ستواصل انتهاز أي فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار.
وقال إردوغان اثر الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في العاصمة التركية، “تواصل الحكومة الإسرائيلية تقويض جميع المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب”.
وأضاف “إذا كانت هناك أدنى فرصة لإسكات الأسلحة وإفساح المجال أمام المفاوضات، فإننا نبذل جهودا صادقة لانتهازها”.
وتسعى تركيا إلى جانب مصر وعبر باكستان إلى وقف إطلاق النار في إيران، إذ تطال تداعيات الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير، منطقة الخليج بأكملها.
وتابع إردوغان “مع استمرار الحرب، حذرنا من أن النيران قد تمتد إلى دول أخرى”، قائلا إنه “في اليوم الثامن والثلاثين من الحرب، لا تزال لدينا للأسف المخاوف نفسها على منطقتنا”.

وأضاف “في مواجهة المخاطر المتزايدة، أقوم أنا، بصفتي رئيسا، ووزراؤنا بتكثيف اتصالاتنا الدبلوماسية”.
وقال “نأمل أن تنتهي هذه الحرب غير القانونية، والعبثية، وغير المشروعة، والمكلفة جدا للبشرية جمعاء، في أقرب وقت ممكن”.

