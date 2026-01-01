عراقجي يتصل مع وزير خاجية قطر وبحث طورات التصعيد الراهن

الإثنين 06 أبريل 2026 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدوحة / سما /

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، اتصالاً هاتفياً من عباس عراقجي، وزير خارجية إيران.

جرى خلال الاتصال بحث تطورات التصعيد الراهن وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأعرب الوزير القطري، خلال الاتصال، عن إدانة دولة قطر الاستهداف الإيراني المستمر لقطر ودول المنطقة، مؤكداً أن هذا التصعيد تجاه دول نأت بنفسها عن الحرب يمثل عبثاً بأمن المنطقة واستهتاراً باستقرارها.

كما شدد على أن استهداف البنية التحتية المدنية ومقدرات الشعوب يُعد سلوكاً مرفوضاً ومداناً من أي طرف وتحت أي ظرف، مطالباً باحترام القانون الدولي من قبل جميع الأطراف وتجنيب الشعوب تبعات النزاعات.

وأكد بن عبد الرحمن أن الحل الدبلوماسي الشامل والدائم يظل الخيار الوحيد لتسوية الأزمة، بما يحقق الأمن والاستقرار ويجنّب المنطقة مزيداً من التوتر والتصعيد.

