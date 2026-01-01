نيويورك تايمز: مجلس السلام يمنح حماس رسميا مُهلة زمنية لنزع سلاحها بالكامل وتدمير الأنفاق..

واشنطن / وكالات /

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن مجلس السلام الدولي، الذي يترأسه دونالد ترامب، قد أصدر إنذاراً رسمياً وحاسماً لحركة حماس يحدد جدولاً زمنياً صارماً لنزع سلاحها بالكامل وتفكيك بنيتها التحتية العسكرية، بما في ذلك شبكة الأنفاق، كشرط أساسي للمضي قدماً في خطة الإعمار الشاملة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، نشرته يوم الإثنين، أن هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة الثانية من اتفاق أكتوبر الماضي، حيث يسعى المجلس لتحويل الهدنة المؤقتة إلى واقع سياسي مستدام ينهي المظاهر المسلحة في قطاع غزة مقابل حوافز اقتصادية وضمانات أمنية دولية واسعة النطاق.

وذكرت الصحيفة أن الخطة المقترحة تتضمن مساراً زمنياً يبدأ بتسليم الأسلحة الثقيلة والصواريخ وخرائط المواقع العسكرية خلال تسعين يوماً، تليها مرحلة ثانية تشمل جمع الأسلحة الخفيفة عبر برنامج تعويضات مالية ممول دولياً.

وبحسب مصادر "نيويورك تايمز"، فإن الخطة تلتزم بتمكين إدارة فلسطينية تكنوقراطية جديدة لتولي شؤون القطاع، مع ربط الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من المراكز الحضرية بمدى الالتزام الفعلي والميداني بجدول نزع السلاح المتفق عليه تحت إشراف دولي مباشر.

وعلى الصعيد الميداني، كشفت "نيويورك تايمز" عن وجود ضغوط إقليمية مكثفة من قبل الوسطاء لدفع الحركة نحو القبول بهذه المبادرة لتجنب جولة جديدة من العمليات العسكرية الشاملة، خاصة في ظل تلويح الإدارة الأمريكية باستخدام خيارات عسكرية حازمة في حال رفض المسار السلمي.

كما أشار تقرير الصحيفة إلى البدء الفعلي في ترتيبات تشكيل "قوة استقرار دولية" بقيادة قيادات عسكرية أمريكية، ستتولى مهام الإشراف الأمني لضمان عدم عودة أي نشاط عسكري، مما يضع المنطقة أمام منعطف تاريخي يحدد مستقبل الحكم والأمن في قطاع غزة.