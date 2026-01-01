ترامب يهدد إيران بشل محطات الطاقة والجسور: "أمامكم حتى الثلاثاء للقبول بالاتفاق"

واشنطن / وكالات /

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة إلى القيادة الإيرانية، مؤكداً أن رفض مقترح وقف إطلاق النار سيواجه برد عسكري عنيف يستهدف المنشآت الحيوية، معتبراً يوم الثلاثاء هو الموعد النهائي لحسم الموقف الدبلوماسي.

"تحذير أخير" واستهداف للبنية التحتية

في تصريحات حاسمة، هدد ترامب بأن البديل عن الاتفاق سيكون تدميراً شاملاً للمقدرات الإيرانية، مشدداً على النقاط التالية:

الأهداف العسكرية: توعد ترامب بأنه في حال رفض الاتفاق، "فلن يتبقى لإيران محطات طاقة أو جسور".

الموعد النهائي: حدد الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء كمهلة نهائية لقبول العرض الأمريكي أو مواجهة التبعات.

القدرة على الانسحاب: أكد ترامب أن الولايات المتحدة قادرة على مغادرة الصراع الآن، لكن إيران "ستحتاج إلى عقود للعودة إلى ما كانت عليه".

تقييم القوة الإيرانية

أشار ترامب إلى تراجع ملحوظ في القدرات العسكرية والسياسية الإيرانية خلال الأسابيع الأخيرة، قائلاً:

"إيران كانت قوية قبل شهر، لكنها لم تعد كذلك اليوم.. لقد فقدت زخمها وسنرى قريباً اكتشافات صادمة لحقيقة قوتها الراهنة."

الضغط الداخلي والمسار الدبلوماسي

رغم النبرة التصعيدية، وصف ترامب اقتراح وقف إطلاق النار بأنه "خطوة بالغة الأهمية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى رغبة الداخل الأمريكي في إنهاء العمليات العسكرية:

الرأي العام: أقر ترامب بأن "الشعب الأمريكي يريد عودة الجنود إلى الوطن"، وهو ما يفسر سعيه لانتزاع اتفاق سريع.

الرهان الدبلوماسي: تضع هذه التصريحات طهران أمام خيارين؛ إما القبول بالنقاط الأمريكية أو مواجهة تصعيد يستهدف شل الحياة العامة في البلاد، خاصة بعد رفضها الأخير للمقترح المكون من عشر نقاط.

وقالت شبكة أكسيوس، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن رد إيران متشدد وغير واضح، ولا يمكن الجزم فيما إذا كان سيقود إلى حل دبلوماسي للنزاعات القائمة.