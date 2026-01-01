ردا على تصريحات ترامب البذيئة .. الكرملين: منطقة الشرق الأوسط بأكملها "تحترق"

الإثنين 06 أبريل 2026 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو/ وكالات/

رفض الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال إيران يوم الأحد، والذي تضمن عبارة بذيئة، وجدد التحذير من آثار اتساع رقعة الحرب.

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي يوم الاثنين: "لقد اطلعنا على هذه التصريحات، ونفضل عدم التعليق عليها".

وتابع أن "التوترات في المنطقة تتصاعد، وتكاد تكون المنطقة بأكملها مشتعلة"، مشيرا إلى أن كل ذلك "عواقب وخيمة وخطيرة للعدوان الذي تم شنه على إيران".

وأضاف: "لقد اتسعت رقعة هذا النزاع، ونحن الآن ندرك جميعا العواقب التي نواجهها، بما فيها العواقب الوخيمة للغاية على الاقتصاد العالمي.. في الواقع، حذرنا منذ البداية، بل وحتى قبل اندلاع القتال، من أن هذه العواقب لا مفر منها".

وردا على سؤال عن تهديدات ترامب ضد إيران، بحسب "رويترز"، قال الكرملين، إن مستوى التوتر في الشرق الأوسط مستمر في التصاعد وإن المنطقة بأكملها "تحترق".

يأتي ذلك بعد أن كتب ترامب يوم الأحد، بأسلوب استفزازي لافت: "افتحوا المضيق أيها المجانين، أو ستعيشون في الجحيم"، مستخدما كلمة نابية ضمن منشوره.

وهدد ترامب بأن يوم الثلاثاء سيشهد ما وصفه بـ"يوم محطات الطاقة ويوم الجسور" في إيران، في إشارة صريحة إلى ضربات عسكرية مرتقبة تستهدف البنية التحتية الإيرانية الحيوية.

ويوم الإثنين، أفاد مصدر مطلع أن إيران والولايات المتحدة تلقتا خطة لإنهاء الأعمال القتالية ربما تدخل حيز التنفيذ اليوم وتؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

لكن وزارة الخارجية الإيرانية قالت إنها تلقت الخطة المقترحة، لكنها لن تدعم أي اتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت.

image770x420cropped

