الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,302 شهيد

غزة /سما/

أعلنت الصحة يوم الإثنين، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,302 شهيدا، و172,090 مصابا، منذ السابع أكتوبر 2023.

وأفادت الصحة في تقريرها اليومي، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 شهداء و17 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 723 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 1,990، فيما جرى انتشال 759 جثمانا.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.