الانتخابات المحلية الفلسطينية: إقبال غير مسبوق على المنصات الرقمية مع اقتراب يوم الاقتراع

الإثنين 06 أبريل 2026 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الانتخابات المحلية الفلسطينية: إقبال غير مسبوق على المنصات الرقمية مع اقتراب يوم الاقتراع



رام الله/سما/

أفادت لجنة الانتخابات المركزية المركزية بوجود ارتفاع ملحوظ في إقبال المواطنين على منصاتها الرقمية، بما في ذلك موقعها الإلكتروني، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية المقررة يوم السبت 25 نيسان الجاري.

وأوضحت اللجنة يوم الإثنين، أن موقعها الإلكتروني سجل منذ بداية عام 2026 نحو 5.5 مليون زيارة منها مليون ونصف خلال آذار، بالتزامن مع تنفيذ مراحل العملية الانتخابية، بما يشمل مرحلتي التسجيل والترشح، حيث تنوّعت أهداف الزيارات بين الاستعلام عن مراكز الاقتراع، والحصول على المعلومات الانتخابية، وتحميل القوانين، إلى جانب متابعة الأخبار.

وفيما يتعلق بمنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بيّنت اللجنة أن محتواها حقق أكثر من 20 مليون مشاهدة منها 5 مليون خلال الشهر الماضي، ما يعكس اتساع دائرة الوصول والاهتمام مع اقتراب موعد الاقتراع، مشيرة إلى أن المواد التوعوية حظيت بالنصيب الأكبر من المتابعة.

وأضافت أن مساعد الذكاء الاصطناعي "نزيه"، الذي طورته عبر موقعها الإلكتروني، أسهم في عملية التوعية والإجابة عن استفسارات الجمهور، حيث أجاب عن نحو 30 ألف سؤال منذ إطلاقه في كانون الثاني الماضي.

وأشارت اللجنة إلى أنها عملت على توسيع حضورها الرقمي والاستثمار في منصات التواصل الاجتماعي للوصول المباشر إلى الجمهور، من خلال إنشاء صفحات خاصة بكل دائرة انتخابية على مستوى المحافظات، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات لإعادة نشر المحتوى التوعوي.

وأكدت اللجنة أن هذه المؤشرات تعكس تزايد اهتمام المواطنين بالحصول على المعلومات الانتخابية من مصادرها الرسمية، وارتفاع مستوى الثقة باللجنة، إلى جانب تنامي اعتماد الجمهور على المنصات الرقمية كقناة رئيسية للحصول على المعلومات، خاصة مع تسارع مراحل العملية الانتخابية واقتراب يوم الاقتراع.

