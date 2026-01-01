إصابتان بإطلاق الاحتلال النار على مركبة لـ"الصحة العالمية" في خانيونس

غزة / سما /

قال مصدر محلي إن شخصين تابعين لمنظمة الصحة العالمية أصيبا بجراح، الاثنين، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبة كانت تقلهم شمال مدينة خانيونس.

وأكد المصدر أن إطلاق النار استهدف مركبة كانت تسير على شارع صلاح الدين قرب بلدة القرارة شمال خانيونس، ما أدى إصابة موظفين تابعين للمنظمة، وذلك بالتزامن مع قطع دبابة إسرائيلية للطريق العام في المنطقة التي تقع خارج "الخط الإصفر".

وذكر المصدر أن ثلاث إصابات نقلت إلى المستشفى أيضا في أعقاب إطلاق الاحتلال النار على حافلة تجارية في المكان نفسه،

وصعّدت قوات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة من وتيرة القصف والاستهداف في قطاع غزة،حيث تقوم

يوميا يخرق جيش الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 713 فلسطينيا وإصابة 1943 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفا و292، عقب استشهاد فلسطيني وانتشال جثامين 3 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبين الفينة والأخرى، تعلن الوزارة عن انتشال جثامين فلسطينيين استشهدوا خلال أشهر الإبادة الإسرائيلية، ويتم العثور عليهم في مقابر عشوائية أو تحت أنقاض المنازل المدمرة أو في مناطق يصعب عادة الوصول إليها بسبب وجود جيش الاحتلال.

وأفادت الوزارة بأن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وصلت إلى 716 شهيدا، و1968 مصابا.