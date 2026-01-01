فضيحة لجيش الاحتلال جنوب لبنان.. جنود هربوا وتركوا آلياتهم بعد هجوم لحزب الله

الإثنين 06 أبريل 2026 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 12 العبرية، عن فضيحة وقعت لجنود الاحتلال، بعد هجوم تعرضوا له من قبل حزب الله جنوب لبنان، في 28 آذار/مارس الماضي، ووصف بأنه "فشل أخلاقي وقيادي".

 
وأشارت الصحيفة إلى أن حزب الله شن هجوما كبيرا، ضد قوة للاحتلال، متوغلة في جنوب لبنان، بواسطة نيران كثيفة من الصواريخ وقذائف الهاون.
 
ولفتت إلى أن الهجوم نتج عنه مقتل عنصر من المظليين وإصابة 3 بجروح خطيرة، وبدلا من إكمال التوغل، قررت القيادة العليا الانسحاب من الميدان وإصدار أمر بترك عدد من الآليات الهندسية في الموقع دون سحبها.
 
وقالت القناة إن كبار قادة الجيش وصفوا فرار الجنود وتركهم الآليات بالفشل الأخلاقي والقيادي الكبير، وقالوا إن الحدث لم يكن يستدعي "أن يؤدي لانسحاب مذعور ويصل إلى هذه النقطة".
 
وكشفت القناة عن قيام مقاتلي حزب الله، بالوصول إلى الآليات الهندسية التي تركت، وتفخيخها لتفجيرها بجنود الاحتلال عند عودتهم، لكن الجيش بعد اكتشاف ما جرى قام بقصف الآليات خوفا من انفجارها بالجنود.
 
ولفت مصدر كبير في الجيش إلى أن الحادثة "خطيرة، وتمثلا فشلا قياديا، سواء بفرار الجنود، أو القرارات التي فاقمت الوضع".
 
وأضاف المصدر أن "ترك معدات هندسية في منطقة معادية يعتبر حدثا استثنائيا للغاية، خاصة عندما تكون هذه المعدات قادرة على خدمة العدو" وفق وصفه.

