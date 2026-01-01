استهداف مجمع نفطي في الكويت

القدس المحتلة / سما /

تتواصل الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، إذ أعلنت الكويت، اليوم الأحد، تعرّض عدد من المنشآت الحيوية لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ، فيما اندلع حريق في منشأة بالبحرين إثر استهداف من طهران، وتحدثت الإمارات عن التصدي لهجوم إيراني.

الكويت

قالت مؤسسة البترول الكويتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، إن "حريقاً اندلع في مجمّع القطاع النفطي بمدينة الشويخ إثر اعتداء بمسيَّرات". وأضافت المؤسسة أن "فرق الطوارئ تعاملت على الفور مع الحريق دون أن يوقع ذلك إصابات بشرية".

وفي تطور لاحق، أعلنت وزارة المالية الكويتية استهداف مجمّع الوزارات بالكويت العاصمة بطائرة مسيَّرة إيرانية، ما أوقع أضراراً مادية جسيمة بالمبنى، دون تسجيل إصابات بشرية. وذكرت الوزارة، في بيان، أنها قررت أن يكون العمل يوم الأحد عن بعد لموظفي المجمع الوزاري وتأجيل استقبال المراجعين.

وفي هجوم ثالث، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، تعرض محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه لاستهداف بواسطة طائرات مسيَّرة معادية إيرانية. وقالت الوزارة، في بيان، إن الاستهداف أدى إلى "وقوع أضرار مادية جسيمة وخروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وأشارت إلى أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت أعمالها وفق خطط الطوارئ المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سلامة واستقرار منظومتي الكهرباء والماء، حيث إنها تمثل أولوية قصوى. وكان الجيش الكويتي قد أعلن في بيانين منفصلين فجر الأحد، التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيَّرة معادية.

البحرين

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية، فجر الأحد، اندلاع حريق في إحدى المنشآت من جراء استهداف إيراني. وقالت الوزارة، في بيان، إن "الدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة على الحريق".

وقالت شركة بابكو البحرينية في وقت لاحق، إن حريقاً اندلع في خزان بأحد منشآت التخزين التابعة لها عقب اعتداء إيراني دون وقوع إصابات. وأضافت الشركة في بيان أن الحريق أُخمد ويجري حالياً تقييم الأضرار.

الإمارات

وفي الإطار نفسه، أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بأن دفعاتها الجوية تعاملت، فجر الأحد، مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيَّرة قادمة من ايران. وأكدت الوزارة، في بيان، أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية مع هجمات الصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيَّرة.