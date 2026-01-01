الرئيس عباس يأمر بالتحقيق في ملابسات استشهاد المحرر رياض العمور

الأحد 05 أبريل 2026 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مرسوماً رئاسياً يقضي بتشكيل لجنة تحقيق رسمية وموسعة للوقوف على حيثيات المسؤولية الطبية التي أدت إلى استشهاد الأسير المحرر والمبعد إلى جمهورية مصر العربية، رياض العمور. وتأتي هذه الخطوة في ظل مطالبات واسعة بضرورة الكشف عن ملابسات الرعاية الصحية التي قُدمت للشهيد قبل رحيله، خاصة وأنه عانى من تداعيات صحية خطيرة جراء سنوات الاعتقال الطويلة في سجون الاحتلال.

وبحسب القرار الرئاسي، فإن اللجنة المشكلة تضم شخصيات رفيعة المستوى من مختلف المؤسسات الفلسطينية، حيث يترأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعي، وتضم في عضويتها رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، ووكيل وزارة الخارجية محمد أبو جامع. كما تشمل اللجنة ممثلين عن دائرة الأقاليم في الخارج ووزارة الصحة الفلسطينية، لضمان شمولية التحقيق من الجوانب الإدارية والطبية والدبلوماسية.

وفي إجراء إداري فوري تزامن مع تشكيل اللجنة، نص القرار الرئاسي على وقف الدكتور فادي كساب عن ممارسة عمله بشكل فوري، وذلك كإجراء احترازي إلى حين صدور النتائج النهائية للتحقيقات. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان نزاهة وشفافية العملية التحقيقية في كافة الظروف المحيطة بالرعاية الطبية التي تلقاها العمور خلال تواجده في مصر، وتحديد أي تقصير محتمل أدى إلى وفاته.

يُشار إلى أن الشهيد رياض العمور يعد من المناضلين الذين قضوا سنوات طويلة خلف قضبان الاحتلال، حيث واجه سياسات الإهمال الطبي المتعمد التي تركت أثراً مزمناً على قلبه وجسده. وقد أثار نبأ استشهاده في المنفى حالة من الحزن والغضب في الشارع الفلسطيني، وسط تأكيدات رسمية وشعبية على ضرورة ملاحقة ملفات الأسرى المحررين وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللائقة تقديراً لتضحياتهم.

f5eb6c62-a063-45cf-b5af-5df8d53b7265

