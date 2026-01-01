حالة الطقس: أجواء غائمة ومغبرة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا الى صاف، ومغبرا أحيانا، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما وجزئيا الى صاف وباردًا في معظم المناطق، والرياح شماليةغربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الاثنين، غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث يستمر الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

فيما تتأثر البلاد، الثلاثاء المقبل، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث يستمر باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والأربعاء، يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث يستمر الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتحذر الأرصاد الجوية المواطنين من زيادة تركيز الغبار في الجو، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب.