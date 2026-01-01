عدوان المستوطنين في قصرة: إحراق واعتداءات دامية ..

الأحد 05 أبريل 2026 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس / سما /

احرق المستوطنون بركسات واعتدوا تحت حماية جيش الاحتلال على الأهالي العزل في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وتواصل الدوائر العسكرية في اسرائيل تقديم الدعم والحماية لهؤلاء وحثهم على ارتكاب جرائم شبه يومية في محافظات الضفة الغربية.

واحرق المستوطنون الليلة بركسات في قصرة واعتدوا على السكان ومنعوا وصول سيارات الإطفاء لإخماد النيران، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الشاب شنابلة أصيب بجرح عميق في رأسه جراء الاعتداء.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عشرة مواطنين بالاختناق، بينهم سبعة أطفال.

