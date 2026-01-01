الجيش الإيراني يعلن استخدام طائرات مسيرة لضرب مصالح أمريكية في الكويت والإمارات

الأحد 05 أبريل 2026 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

أعلن الجيش الإيراني أنه شن موجة جديدة من ضربات الطائرات المسيرة استهدفت الأصول العسكرية الأمريكية والمنشآت الاستراتيجية في الكويت والإمارات، وذلك وفقاً لبيان صادر عنه.

وأعلن الجيش الإيراني استهدافه رادارات الكشف والمراقبة الأمريكية للصواريخ والطائرات المسيّرة القتالية، بالإضافة إلى مقر قيادة الوحدات الميكانيكية والمدرعة والمروحيات في الكويت.

كما أعلن استهدافه منشآت للألمنيوم في الإمارات العربية المتحدة. واكد بيان إيراني أن قطاع الألمنيوم في الإمارات يُستخدم في إنتاج معدات عسكرية، بما في ذلك طائرات مقاتلة مثل إف-35، بالإضافة إلى الصواريخ والدبابات والمركبات المدرعة.

