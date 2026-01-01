إيران تمارس إرهاب الدولة لتهديد استقرار المنطقة ! د.جمال المجايدة

يجب ان تحاسب ايران على قصفها العدواني اليومي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ، ويجب ان تعاقب منقبل مجلس الامن الدولى على هذا العدوان الغاشم الذي يرقى إلى مستوى "إرهاب الدولة" بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

فهذا السلوك العدواني لا يستهدف فقط دولة ذات سيادة، بل يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويقوّض أسس الاستقرار في منطقة تُعد من أهم مراكز الطاقة والتجارة في العالم.

إن استهداف الإمارات، التي تُعرف بسياساتها الداعمة للاستقرار والتنمية والتعايش، يعكس تحولاً خطيراً في نهج طهران الارهابي، من سياسات النفوذ غير المباشر عبر الوكلاء إلى المواجهة المباشرة باستخدام أدوات عسكرية متقدمة. وهذا التحول يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الأمن في الخليج، وحدود الصبر الدولي تجاه هذه الانتهاكات.

إرهاب دولة مكتمل الأركان

وفقاً لمفاهيم القانون الدولي، يُعرّف "إرهاب الدولة" بأنه استخدام دولة للقوة أو العنف ضد أهداف مدنية أو بنى تحتية حيوية خارج حدودها لتحقيق أهداف سياسية. وما قامت وتقوم به إيران يندرج بوضوح تحت هذا التعريف، خاصة إذا ما استهدفت الهجمات منشآت مدنية أو اقتصادية، أو عرّضت حياة المدنيين للخطر.

فالصواريخ والمسيّرات ليست مجرد أدوات عسكرية، بل وسائل ترهيب جماعي تهدف إلى بث الخوف وزعزعة الثقة في الأمن الداخلي، وهو ما يتجاوز حدود الصراع التقليدي إلى نمط من الإرهاب المنظم.

تهديد مباشر للاقتصاد العالمي

لا يمكن فصل هذا التصعيد عن تداعياته الاقتصادية، فالإمارات تُعد مركزاً مالياً ولوجستياً عالمياً، وأي تهديد لأمنها ينعكس فوراً على الأسواق الدولية، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة. كما أن استهداف منطقة الخليج يضع إمدادات الطاقة العالمية في مهب المخاطر، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.

إن استمرار مثل هذه الهجمات من شأنه أن يرفع منسوب المخاطر الجيوسياسية، ويؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار النفط، ويهدد الأمن الغذائي والاقتصادي لملايين البشر حول العالم.

هذا التصعيد يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي: إما التحرك الحازم لردع هذه الممارسات، أو ترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من الفوضى والتصعيد. فالصمت أو الاكتفاء ببيانات الإدانة لن يكون كافياً في مواجهة سلوك يهدد بنسف قواعد النظام الدولي.

ومن هنا، تبرز أهمية تفعيل أدوات الردع الدبلوماسي والاقتصادي، وتعزيز منظومات الدفاع المشترك، والعمل على بناء موقف دولي موحد يضع حداً لهذا النهج العدواني.

رغم التهديدات الايرانية البشعة، تواصل الإمارات تقديم نموذج فريد في الاستقرار والتنمية والانفتاح، ما يجعلها هدفاً للقوى التي ترى في النجاح والاستقرار تهديداً لمشاريعها القائمة على الفوضى. إلا أن هذا الاستهداف لن ينجح في كسر إرادة دولة أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات، وتعزيز أمنها وشراكاتها الدولية.