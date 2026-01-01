موجة غلاء جديدة تضرب الوقود في فلسطين على وقع ارتفاعات عالمية

رام الله/سما/

تتجه أسعار المحروقات في السوق الفلسطينية نحو ارتفاع جديد خلال الفترة المقبلة، في انعكاس مباشر للتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية للطاقة، وسط توقعات بزيادة ملحوظة تطال مختلف المشتقات النفطية.

وحتى اللحظة لم تصدر هيئة البترول التابعة لوزارة المالية الفلسطينية، الاسعار الاسترشادية لاسعار بيع المحروقات في فلسطين، ومن المتوقع ان تصدر قبيل منتصف الليلة.

وبحسب التقديرات الأولية، من المتوقع أن يرتفع سعر السولار بنحو 2.5 شيكل، فيما سيشهد البنزين زيادة تقارب 1.1 شيكل، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف الأعباء على المواطنين وقطاعات النقل والإنتاج.

كما يُرتقب تسجيل ارتفاع كبير على سعر أسطوانة الغاز، لتصل إلى نحو 92 شيكلًا، في ثاني زيادة خلال شهرين، وبيعت خلال هذا اشهر الحالي الاسطوانة سعة 12 كيلو بـ 75 شيكل، ما يثير مخاوف من موجة غلاء أوسع قد تمتد إلى أسعار السلع الأساسية.

ويرتبط هذا الارتفاع المتوقع بجملة من العوامل العالمية، أبرزها صعود أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية، وتذبذب الإمدادات نتيجة التوترات الجيوسياسية في عدد من مناطق الإنتاج، إلى جانب قرارات خفض الإنتاج التي تتبناها دول تحالف أوبك بلس، والتي أسهمت في تقليص المعروض ورفع الأسعار.

ويخشى من أن تنعكس هذه الزيادات على كلفة المعيشة بشكل عام، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على المحروقات في النقل والإنتاج، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.