الحرس الثوري يهدد بضرب الجامعات الإسرائيلية والأميركية

الأحد 29 مارس 2026 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري يهدد بضرب الجامعات الإسرائيلية والأميركية



القدس المحتلة / سما /

هدد الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأحد، باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفاد بأن ضربات أميركية وإسرائيلية دمّرت جامعتين في إيران.

وقال الحرس الثوري في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية إذا أرادت الحكومة الأميركية أن لا تتعرض هذه الجامعات في المنطقة لردود انتقامية، عليها إدانة قصف الجامعات في بيان رسمي قبل الاثنين 30 مارس (آذار) ظهراً».

ونصح الحرس الثوري موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وتوجد فروع لجامعات أميركية عديدة في دول الخليج مثل جامعة تكساس إيه آند إم في قطر، وجامعة نيويورك في الإمارات العربية المتحدة.

وليل الجمعة السبت سُمع دوي انفجارات في طهران طالت جامعة العلوم والتكنولوجيا في شمال شرق المدينة، وأدت إلى إلحاق أضرار بالمباني من دون وقوع إصابات، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية.

12 مصابا في قصف القدس المحتلة ..إيران تعلن قصف "أهداف إستراتيجية" في ميناء حيفا ومطار "بن غوريون"

الإعلام العبري يشن هجومًا لاذعًا على نتنياهو: كاذب عاجز عن قول الحقيقة وأهدر موارد إسرائيل بملاحقة أهداف لن تتحقق في إيران

تقرير : فانس صرخ على نتنياهو بمحادثةٍ متوترةٍ: كنتَ متفائلًا أكثر من اللازم بتقديرك بشأن إسقاط النظام الإيرانيّ…