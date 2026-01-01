أكسيوس : نتنياهو رفض زيارة زيلينسكي لإسرائيل في جولته الخليجية

الأحد 29 مارس 2026 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /
كشف الصحفي باراك رافيد من موقع "أكسيوس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض زيارة فلاديمير زيلينسكي لإسرائيل خلال جولته الأخيرة في دول الخليج.
وقال رافيد على منصة "إكس" إن رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي زار خلال اليومين الماضيين عدة دول في الخليج لتعزيز التعاون في محاربة إيران، مضيفا أن الدولة الوحيدة التي لم تدْعُه هي إسرائيل.

وأضاف الصحفي أن نتنياهو طلب قبل أسبوعين إجراء محادثة مع زيلينسكي، ثم اختفى دون إجراء المكالمة.

تأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم التاسع والعشرين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات.

ويوم الاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق حول هدنة، وأمر بوقف الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام (تم تمديدها لاحقا). لكن طهران نفت إجراء أي مفاوضات، معتبرة أن تصريحات ترامب تهدف إلى "التلاعب بالأسواق".

وفي تطور متصل، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن سلمت طهران خطة من 15 نقطة لتسوية النزاع، تشمل تخلي إيران عن البرنامج النووي ودعم الوكلاء في دول أخرى، وفتح مضيق هرمز، وتحديد عدد ومدى الصواريخ.

في المقابل، تعرض الولايات المتحدة رفع العقوبات والمساعدة على تطوير الطاقة النووية السلمية، ولا سيما في محطة بوشهر للطاقة النووية. يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر فلسطينية : "حماس" تسلمت خطة "مجلس السلام" لنزع السلاح وانسحاب إسرائيل من غزة على مراحل ..

ترامب مخاطبا محمد بن سلمان: انتهى العذر.. انضم لاتفاقيات أبراهام

الإعلام العبري يشن هجومًا لاذعًا على نتنياهو: كاذب عاجز عن قول الحقيقة وأهدر موارد إسرائيل بملاحقة أهداف لن تتحقق في إيران

تقرير : فانس صرخ على نتنياهو بمحادثةٍ متوترةٍ: كنتَ متفائلًا أكثر من اللازم بتقديرك بشأن إسقاط النظام الإيرانيّ…

12 مصابا في قصف القدس المحتلة ..إيران تعلن قصف "أهداف إستراتيجية" في ميناء حيفا ومطار "بن غوريون"

جيش منهك يخشى الظلام ..اصابة 9 جنود اسرائيليين في مواجهات عنيفة مع مقاتلي حزب الله في لبنان

فخ طهران ..صحيفة امريكية: إسرائيل غير قادرة على اعتراض الصواريخ القادمة من إيران وتعاني نقصًا حادًا بالذخيرة..

6 شهداء وإصابات بقصف إسرائيلي استهدف نقطتَي شرطة في خانيونس

