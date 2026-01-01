أكسيوس : نتنياهو رفض زيارة زيلينسكي لإسرائيل في جولته الخليجية

كشف الصحفي باراك رافيد من موقع "أكسيوس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض زيارة فلاديمير زيلينسكي لإسرائيل خلال جولته الأخيرة في دول الخليج.

وقال رافيد على منصة "إكس" إن رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي زار خلال اليومين الماضيين عدة دول في الخليج لتعزيز التعاون في محاربة إيران، مضيفا أن الدولة الوحيدة التي لم تدْعُه هي إسرائيل.

وأضاف الصحفي أن نتنياهو طلب قبل أسبوعين إجراء محادثة مع زيلينسكي، ثم اختفى دون إجراء المكالمة.

تأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم التاسع والعشرين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات.

ويوم الاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق حول هدنة، وأمر بوقف الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام (تم تمديدها لاحقا). لكن طهران نفت إجراء أي مفاوضات، معتبرة أن تصريحات ترامب تهدف إلى "التلاعب بالأسواق".

وفي تطور متصل، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن سلمت طهران خطة من 15 نقطة لتسوية النزاع، تشمل تخلي إيران عن البرنامج النووي ودعم الوكلاء في دول أخرى، وفتح مضيق هرمز، وتحديد عدد ومدى الصواريخ.

في المقابل، تعرض الولايات المتحدة رفع العقوبات والمساعدة على تطوير الطاقة النووية السلمية، ولا سيما في محطة بوشهر للطاقة النووية. يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.